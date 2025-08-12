Logo R7.com
R7 Brasília

Construção irregular na Ponte Alta do Gama avançava sobre área de nascente

Secretaria da DF Legal e forças de segurança atuam contra loteamento irregular e construções clandestinas na região

Balanço Geral DF|Do R7

Na Ponte Alta do Gama, uma operação de derrubada está em curso na Rua dos Pinheiros, onde a Secretaria da DF Legal, com a Polícia Militar e os bombeiros, age contra construções irregulares.

As edificações avançadas indicam loteamento ilegal, e a área possui uma nascente sendo aterrada e lixo despejado, conforme informado pela secretaria. O foco é demolir obras em andamento e remover postes de energia clandestina.

