Construção irregular na Ponte Alta do Gama avançava sobre área de nascente

Na Ponte Alta do Gama, uma operação de derrubada está em curso na Rua dos Pinheiros, onde a Secretaria da DF Legal, com a Polícia Militar e os bombeiros, age contra construções irregulares.



As edificações avançadas indicam loteamento ilegal, e a área possui uma nascente sendo aterrada e lixo despejado, conforme informado pela secretaria. O foco é demolir obras em andamento e remover postes de energia clandestina.



