Construtora é acusada de atraso na entrega de apartamento no Distrito Federal

Após intervenção da Patrulha do Consumidor, a empresa realizou o depósito dos valores pagos pela cliente

Balanço Geral DF|Do R7

Uma cliente acusa construtora de atrasar a entrega de um apartamento no Riacho Fundo I (DF). O imóvel deveria ter sido entregue em dezembro do ano passado, mas até agora não houve início das obras.

Pâmela Santos fez várias tentativas para resolver a situação e acabou realizando um destrato. Após intervenção da Patrulha do Consumidor, a empresa realizou o depósito dos valores pagos pela cliente em sua conta bancária.

