Copa Brasília de Drift movimenta Sobradinho (DF) com adrenalina e solidariedade

A Copa Brasília de Drift está agitando o estacionamento do estádio de Sobradinho (DF) até este domingo (3), reunindo pilotos federados de diversas partes do Brasil. Derson, o organizador, destaca que a entrada é mediante doação de alimentos não perecíveis, promovendo uma campanha solidária. "Damos oportunidade para a população assistir a essas máquinas de perto", comenta.



O evento oferece uma estrutura completa com brinquedoteca para crianças e praça de alimentação, garantindo diversão para toda a família.



