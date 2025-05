Corpo de Bombeiros do DF treina cães para auxiliar crianças com autismo

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal está treinando um golden retriever de dez meses, para auxiliar crianças com autismo em escolas cívico-militares. O cão visitará as escolas uma ou duas vezes por semana, começando por um projeto piloto no Lago Norte. Uma pastora alemã, mãe de oito filhotes, também está sendo preparada para o treinamento de cães-guia. Famílias interessadas em socializar os filhotes podem se cadastrar no site e nas redes sociais da corporação.



