Corpo de Bombeiros tenta controlar incêndio próxima ao Zoológico de Brasília

Um incêndio de grandes proporções ocorre nas proximidades do Zoológico e do Aeroporto de Brasília . O fogo avança rapidamente em uma área extensa, e as chamas são visíveis à beira da pista. O Corpo de Bombeiros está no local com uma viatura, trabalhando para controlar a situação.



Clima seco e as altas temperaturas dificultam o combate às chamas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas, mas a ação humana é uma possibilidade, como muitas ocorrências na região.



