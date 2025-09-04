Logo R7.com
Corpo de Bombeiros tenta controlar incêndio próxima ao Zoológico de Brasília

Causas do incêndio ainda não foram identificadas, mas a ação humana é uma possibilidade, como muitas ocorrências na região

Balanço Geral DF|Do R7

Um incêndio de grandes proporções ocorre nas proximidades do Zoológico e do Aeroporto de Brasília. O fogo avança rapidamente em uma área extensa, e as chamas são visíveis à beira da pista. O Corpo de Bombeiros está no local com uma viatura, trabalhando para controlar a situação.

Clima seco e as altas temperaturas dificultam o combate às chamas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas, mas a ação humana é uma possibilidade, como muitas ocorrências na região.

