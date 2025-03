Corpo de 'Tia das Flores' é sepultado nesta quinta após DNA confirmar identidade

O corpo de Raimunda das Dores, conhecida como "Tia das Flores", será sepultado nesta quinta-feira (27), após esperas pelo resultado de um exame de DNA para confirmação de sua identidade. A vítima foi encontrada morta, carbonizada e enterrada no quintal de sua casa em Valparaíso de Goiás em 4 de março.



O velório, realizado na residência onde viveu nos últimos 10 anos, conta com a presença de muitos amigos e familiares. Já o sepultamento acontecerá às 15h, em Luziânia. A comunidade local reconheceu sua generosidade e impacto. A Polícia Civil mantém as investigações sob sigilo e aguarda laudos para prosseguir. A família, marcada pela dor, busca por justiça para o brutal crime cometido.



