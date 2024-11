Corpo é encontrado amarrado boiando no Lago Paranoá

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Lago Paranoá, em Brasília, na manhã desta terça-feira (12). A vítima foi achada amarrada a cerca de 100 metros da margem, por funcionários de um clube da região. As polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram acionados para a ocorrência. O homem ainda não foi identificado e não se sabe a dinâmica do ocorrido, mas as investigações analisam a possibilidade de assassinato.