Corpo esquartejado:homem que trabalhava no prédio explica que nunca desconfiou dos acusados do crime

Um homem de 56 anos foi brutalmente assassinado no Riacho Fundo 1 (DF). O corpo, esquartejado, foi encontrado em duas caixas plásticas. A vítima sofreu mais de 30 facadas, em um apartamento alugado na região. Imagens de segurança mostraram a entrada dos três envolvidos no prédio, sendo que dois foram posteriormente presos. Um dos suspeitos alegou que a motivação do crime estaria relacionada à traição da esposa com a vítima, um homem em situação de rua.



Além disso, houve confusão envolvendo um homem inocente, erroneamente ligado ao crime ao ser flagrado por câmeras de segurança jogando lixo. Ele foi conduzido à delegacia como testemunha e, após prestar depoimento, foi liberado. Este incidente gerou preocupação pela exposição indevida e ameaças recebidas nas redes sociais. A situação está sendo investigada, e a cobertura do caso continua.



