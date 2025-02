Corrida de Reis deve reunir mais de 20 mil participantes no DF neste sábado

A 52ª edição da Corrida de Reis acontecerá neste sábado, às 17h, no Palácio do Buriti, em Brasília, com uma expectativa de mais de 20 mil participantes. Os corredores podem optar por dois percursos: um de 6 km e outro de 10 km. A entrega dos kits foi realizada no Parque da Cidade, onde os participantes compartilharam suas experiências. As vagas para a corrida aumentaram para 12 mil, proporcionando uma grande festa para os corredores. O deputado Júlio César Ribeiro esteve presente, destacando a importância do evento para a cidade.