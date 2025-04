Corte de energia no Varjão (DF) afeta idosa com remédios que exigem refrigeração

Moradores de uma comunidade no Varjão (DF) estão enfrentando falta de energia desde terça-feira (8). Uma idosa de 70 anos afirma que precisa de eletricidade para conservar seus medicamentos. Segundo a Neoenergia, o corte não ocorreu devido a débitos, mas por um problema interno na residência, responsabilizando a cliente pela solução.



Equipes foram ao local e orientaram a contratação de um eletricista particular, mas não retornaram. Durante a situação, os moradores chamaram a polícia para resolver a tensão com os funcionários da empresa terceirizada.



