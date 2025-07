Corte de mais de 230 árvores é autorizado no Complexo Esportivo de Brasília

Foi autorizado o corte de mais de 230 árvores no Complexo Esportivo de Brasília , que inclui o Estádio Nacional Mané Garrincha e o Ginásio Nilson Nelson. Trabalhadores foram vistos usando motosserras para realizar a atividade.



A operação exige aprovação de vários órgãos competentes, destacando a importância e a complexidade do processo. Mais detalhes sobre os motivos desse corte serão informados em breve.



