Cotas reforçam diversidade e geram aumento no número de estudantes indígenas na UnB

A UnB (Universidade de Brasília) têm tido um aumento significativo no número de estudantes indígenas devido ao pioneiro sistema de cotas. Em 2024, 221 alunos indígenas estavam matriculados, refletindo o resultado dessa política. Anne Puyanawa e Iures Puyanawa são exemplos e ingressaram nos cursos de enfermagem e ciências biológicas.



O vestibular específico para indígenas, que ocorre em várias cidades do Brasil, é uma chave para este crescimento, incluindo a importante mudança de um polo para o Acre, que aumentou a inscrição de candidatos. Este avanço prova que a diversidade é uma riqueza para toda a comunidade acadêmica. No vestibular de 2025, mais 15 foram aprovados e as atividades estão previstas para começarem no dia 24 de março.