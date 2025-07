Cratera é fechada na Fercal (DF) após carro cair e ter prejuízo de R$ 8 mil

Um carro caiu em uma cratera na Avenida Bananal, na Fercal (DF). A motorista relatou que o local não tinha sinalização nem iluminação adequada. O veículo sofreu danos avaliados em R$ 8 mil após colidir com uma manilha. Após o incidente, a cratera foi coberta.



Moradores expressaram preocupação com outros buracos e a ausência de placas informativas sobre as obras da rede de águas pluviais no local. A administração regional foi acionada para esclarecimentos sobre as providências necessárias.



