Cratera na BR-040 em Valparaíso de Goiás continua sem solução

A cratera na BR-040 em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, existe há cerca de 15 anos, causada por problemas com esgoto e águas pluviais. Em maio, foi decretado estado de calamidade pública, e R$ 9 milhões foram liberados para uma obra jamais iniciada.



A área, que é particular, aguarda decisão judicial para leilão para permitir intervenções definitivas. O buraco ameaça a rodovia e põe em risco a segurança de cerca de 50 mil motoristas diários, além dos pedestres.



Medidas como instalação de alambrados foram tomadas, mas a situação se agrava, especialmente, com a proximidade do período chuvoso. Moradores já enfrentaram problemas como falta de água e riscos à linha férrea que transporta combustíveis.



