Cratera se abre em garagem de casa após adutora se romper em Ceilândia

Uma cratera de 4 metros de profundidade se abriu na garagem de uma casa devido ao rompimento de uma adutora, na QNP 26 de Ceilândia. A Defesa Civil interditou o imóvel, e a Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) foi acionada para reparos na rede, aguardando autorização para começar o trabalho. Os moradores se assustaram e tiraram o carro do local momentos antes do solo ceder. Eles tiveram que sair rapidamente, levando apenas roupas e documentos.



