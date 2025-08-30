Creche no Guará (DF) é interditada após denúncias de maus tratos

Uma creche localizada no Guará (DF) foi interditada pela vigilância sanitária após denúncias de agressões e maus tratos a crianças. De acordo com o delegado Marcos Loures, do 4ª DP, o local estava funcionando irregularmente, sem alvará ou licença. "Já tinha denúncias de ex-funcionárias... que essa responsável pela creche já vinha tratando mal às crianças com agressões", relata o delegado.



Pais e ex-funcionários já haviam manifestado preocupações sobre o tratamento das crianças na instituição. A polícia está analisando as condições do espaço para verificar se os crimes podem ser caracterizados como mais graves.



