Cresce o número de estudantes com deficiência nas Universidades Brasileiras

Um levantamento exclusivo do R7 revelou que o número de estudantes com deficiência nas universidades brasileiras quase triplicou na última década, passando de pouco mais de 10 mil em 2013 para quase 39 mil em 2023. Apesar desse aumento, esses alunos ainda representam menos de 1% do total de matriculados.



Na Universidade de Brasília, a estudante Rebeca Bressan, diagnosticada com transtorno do espectro autista, dislexia e TDAH, relata desafios enfrentados na rotina universitária, como a dificuldade de leitura devido à dislexia. Já Milena, com deficiência múltipla, destacou as melhorias em acessibilidade desde sua entrada na universidade.



A UNB conta com uma diretoria de acessibilidade que abrange desde o transporte acessível até a adaptação de materiais para suportar a inclusão de alunos com deficiência. A Lei de Cotas, em vigor desde 2016, tem sido crucial para esse aumento, mas ainda há um longo caminho para garantir plena inclusão e acessibilidade no ensino superior.



