Crescimento de carros elétricos no DF traz desafios para a infraestrutura

O número de carros elétricos no Distrito Federal aumentou mais de 9.000% nos últimos cinco anos, chegando a mais de 14 mil veículos, segundo dados do Detran. Apesar do avanço, surgem desafios relacionados à infraestrutura, como a escassez de pontos de recarga e o uso inadequado das vagas exclusivas. Recentemente, um incidente chamou atenção quando um motorista agrediu outro em um estacionamento após discussão pelo uso indevido de uma vaga para veículos elétricos.



Para os proprietários, os benefícios são claros. Glauciane Rodrigues, que comprou um carro elétrico há um ano, destacou a economia mensal de cerca de R$ 1.750 em comparação com um veículo a combustão, mas também apontou a dificuldade de encontrar vagas de recarga disponíveis.



O Detran informou que as normas para o uso das vagas exclusivas ainda estão em estudo, enquanto a Neoenergia assegura que a rede elétrica do DF pode suportar o crescimento dos veículos elétricos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!