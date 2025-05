Criança sofre fraturas na perna em acidente na DF-128 que deixou quatro feridos

Na DF-128, um acidente grave envolvendo dois carros deixou quatro feridos, incluindo uma criança de nove anos. As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas a hospitais locais. A criança sofreu fraturas na perna e no braço e ferimentos no rosto.



Além dela, um adolescente de 17 anos relatou dores no quadril e pernas, e duas mulheres, de 47 e 44 anos, sofreram lesões diversas. Testemunhas destacaram a falta de sinalização e a necessidade de duplicação da via, frequentemente palco de acidentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!