Criminosos que tinham como alvo adolescente matam dois no Recanto das Emas

No último domingo (26), um tiroteio deixou duas pessoas mortas na quadra 511 do Recanto das Emas. Fagner Gonçalves, de 27 anos, morreu no local, e Gustavo dos Santos, de 23 anos, faleceu após ser socorrido e passar por uma cirurgia. Ambos eram inocentes e não tinham relação com os autores do crime. Já um adolescente de 14 anos que estava presente é considerado o alvo dos criminosos.



No momento do crime, seis homens desceram de um carro e dispararam contra o grupo. A motivação seria uma vingança relacionada ao roubo de um celular da mulher de um traficante da região. Os suspeitos, já identificados, estão foragidos.