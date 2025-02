Cuidado: buracos nas pistas de Sobradinho assombram motoristas

Moradores do bairro Nova Colina, em Sobradinho, enfrentam problemas devido a uma pista de acesso esburacada. O trecho, que conecta a Rota do Cavalo à BR-020, torna o tráfego desafiador para veículos, especialmente com o início do ano letivo próximo. Residentes relatam ainda que com as chuvas, os buracos aumentam e gera prejuízo para os veículos. A administração local monitora as vias e aguarda condições adequadas para realizar reparos.