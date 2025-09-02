Cuidador de carros devolve R$ 80 mil recebidos por engano via PIX

Um cuidador de carros recebeu uma transferência de R$ 80 mil em sua conta bancária por engano. Antes mesmo de perceber o depósito, ele recebeu uma ligação de uma mulher solicitando a devolução do valor. José Leite afirmou que em momento nenhum pensou em ficar com o dinheiro.



Após confirmar que o valor estava na conta, ele utilizou a opção de devolução disponível no aplicativo do banco e enviou o montante à proprietária, que ficou emocionada ao receber a quantia. "Ela começou a chorar de alegria," comentou José.



