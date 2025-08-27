Cuidadora é agredida e arremessada de apartamento na Asa Norte, em Brasília

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma cuidadora é empurrada para fora de um apartamento na Asa Norte, em Brasília. A mulher denunciou o irmão do patrão por agressões verbais e físicas após acusações de furto. O homem foi levado à delegacia e assinou um termo por lesão corporal.



A cuidadora declarou que as agressões começaram com ofensas verbais e culminaram em violência física, após o acusado insinuar o furto de uma xícara. "Ele me lançou para fora do apartamento", relatou. O caso está sendo investigado pela polícia local e a vítima espera que justiça seja feita.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!