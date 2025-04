Cursinho pré-vestibular oferece aulas preparatórias para estudantes de baixa renda

Um cursinho pré-vestibular oferece vagas gratuitas para alunos da rede pública e bolsistas integrais em Brasília . As inscrições estão abertas até 6 de abril. Após inscrição, os candidatos farão uma prova seletiva em 13 de abril.



As aulas começam em 3 de maio, disponíveis presencialmente na UDF à tarde e online à noite, permitindo a participação de estudantes de fora do Distrito Federal. O curso é dedicado a jovens sem condições de custear cursos particulares, com foco na preparação para o Enem.



