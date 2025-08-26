Logo R7.com
Curso orienta empresários e equipes a combater assédio em ambientes de lazer

Iniciativa aborda a identificação e reação a sinais de assédio e violência; inscrições estão abertas até 14 de setembro

Balanço Geral DF|Do R7

A Secretaria de Segurança Pública lançou um curso gratuito e online destinado a empresários e colaboradores da área de lazer e entretenimento. O curso aborda a identificação e reação a sinais de assédio e violência contra a mulher, sendo essencial para ambientes como bares, restaurantes e hotéis.

Iniciativa acontece em parceria com a Secretaria da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento, Sebrae e Sesc. O curso, com inscrições abertas até 14 de setembro, tem 20 horas de duração e é ministrado por delegadas da Polícia Civil e especialistas em segurança.

