Curso orienta empresários e equipes a combater assédio em ambientes de lazer

A Secretaria de Segurança Pública lançou um curso gratuito e online destinado a empresários e colaboradores da área de lazer e entretenimento. O curso aborda a identificação e reação a sinais de assédio e violência contra a mulher, sendo essencial para ambientes como bares, restaurantes e hotéis.



Iniciativa acontece em parceria com a Secretaria da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento, Sebrae e Sesc. O curso, com inscrições abertas até 14 de setembro, tem 20 horas de duração e é ministrado por delegadas da Polícia Civil e especialistas em segurança.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!