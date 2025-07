Dedetização será realizada após invasão de escorpiões no Congresso Nacional

Servidores do Congresso Nacional relataram a presença de escorpiões em diversas áreas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Os animais foram encontrados dentro de gavetas, corredores e até fones de ouvido. Funcionários expressaram preocupação com picadas enquanto trabalham. Uma dedetização será realizada na próxima semana para controlar a situação. Especialistas destacaram a importância da limpeza e prevenção para evitar acidentes com esses animais peçonhentos.



