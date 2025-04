Delegada explica linha de investigação de latrocínio em Taguatinga (DF)

A Polícia Civil investiga um crime ocorrido no último domingo (27), em Taguatinga (DF). A delegada responsável, Elizabeth Frade, destacou que a principal hipótese é de latrocínio, descartando crime de ódio. A vítima, identificada como Anderson Melo Farias, aguardava um carro de aplicativo quando foi abordada por um criminoso armado, que o arrastou para a rua e desferiu golpes fatais.



O autor fugiu em um veículo já vinculado a outros crimes na região. Imagens de segurança flagraram o rosto do suspeito em um roubo anterior, ocorrido no dia 25 de abril, onde usou o mesmo veículo. A Polícia Civil pede à população que, caso reconheça o indivíduo ou o carro, informe pelo 197, garantindo sigilo absoluto. A delegada enfatiza a importância de não reagir em situações de roubo, devido à imprevisibilidade das reações dos criminosos.



