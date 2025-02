Delegado que atirou na esposa e na empregada tentou comprar celular após o crime

Após atirar contra a esposa e a empregada em casa, o delegado da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) Mikhail Rocha e Menezes tentou comprar um celular no shopping Gilberto Salomão, no Lago Sul. Segundo testemunhas, ele demonstrou urgência, mas, como a venda estava demorando, ele exigiu que o funcionário da loja vendesse um telefone funcional do estabelecimento. O vendedor disse que não seria possível, foi quando o delegado ficou nervoso, jogou o aparelho no chão e foi embora. Durante o episódio, seu filho, que estava presente, ficou muito nervoso e vomitou várias vezes. A criança foi levada a um hospital próximo, onde Mikhail também atirou contra a supervisora de enfermagem após desentendimento.