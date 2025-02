Delegado que atirou na esposa e outras duas mulheres será transferido para a Papuda

O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal permanece internado na ala psiquiátrica do hospital de base após disparar contra três pessoas. Ele teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Entre as vítimas, Ocelina Moura Neves de Oliveira, funcionária da família, está em estado gravíssimo e passou por múltiplas cirurgias para reconstruir órgãos atingidos. Andrea Rodrigues Machado, esposa do delegado, foi transferida para um hospital particular e seu estado de saúde é estável. Priscila, chefe de enfermagem, foi atingida no hospital enquanto atendia o filho do delegado e também segue internada. As circunstâncias do ataque ainda estão sendo investigadas.