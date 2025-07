Demolição de casas em área de invasão no Sol Nascente (DF) é autorizada

Uma operação de derrubada em área de invasão acontece nesta quarta-feira (9) na região do Sol Nascente, Entorno do DF. Seis casas ainda estão inteiras, enquanto outras já foram demolidas por tratores.



A Polícia Militar e agentes do DF Legal estão presentes para garantir a ordem. Um morador subiu no telhado para impedir a derrubada. As operações são autorizadas pela Secretaria DF Legal e os moradores foram avisados previamente sobre as demolições.



