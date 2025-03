Deputado Júlio Cesar comenta absolvição de Celina Leão após acusações de corrupção

A vice-governadora Celina Leão, e três ex-deputados distritais foram absolvidos das acusações de um suposto esquema de corrupção na Câmara Legislativa. O deputado federal Júlio César expressou alívio com a decisão do Tribunal de Justiça do DF, que encerra o processo iniciado em 2016. "Desde 2016, essa acusação pairava sobre nós, mas a Justiça prevaleceu. Estamos prontos para continuar ajudando a população do Distrito Federal", afirmou. Após o desfecho, ele busca reeleição à Câmara Federal.



