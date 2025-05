DER deve reforçar sinalização na DF-150 para evitar novos acidentes

Um grave acidente ocorreu na DF-150, próximo à Fercal, envolvendo um carro, uma moto e uma carreta. O motociclista de 38 anos, que trabalhava como entregador, morreu no local. A rodovia ficou interditada por quase 12 horas após a destruição de um guardrail.



Elcy Santos, superintendente de Trânsito do DER-DF, afirmou que a sinalização será reforçada e a possibilidade de alterar a velocidade na será analisada para evitar novos acidentes. Na ocasião, a carreta, transportando 47 toneladas de cimento, pegou fogo. Testemunhas sugerem que uma ultrapassagem arriscada pode ter causado o acidente.



A motorista do carro, grávida, está em estado estável no Hospital Regional de Planaltina. O motorista da carreta permanece internado, e o local ainda possui uma faixa interditada. A rodovia já foi cenário de outros acidentes graves, sugerindo a necessidade urgente de reforço na segurança viária.



