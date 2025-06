Desabamento de lixão leva Padre Bernardo (GO) a declarar emergência ambiental

A Prefeitura de Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal, declarou situação de emergência após o desabamento de um lixão na última semana. O incidente ocorreu próximo à Área de Proteção Ambiental do Descoberto, contaminando o Córrego Santa Bárbara com metais pesados.



Um comitê de emergência foi formado com participação da Defesa Civil e órgãos ambientais para gerenciar a crise e orientar a população sobre o uso seguro da água. A análise feita pela Caesb não indicou impacto na bacia do Descoberto.



O Ministério Público está investigando irregularidades nas licenças do aterro sanitário, que operava sem as devidas autorizações. As comunidades locais estão impedidas de usar a água contaminada para qualquer finalidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!