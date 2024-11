Deslizamento de terra em trecho da BR-070 causa desvio no trânsito

Um deslizamento de terra e pedras em trecho da BR-070, principal via de ligação entre o Distrito Federal e Águas Lindas de Goiás (GO), causou desvio no trânsito, nesta quinta-feira (21). Isso porque parte da via foi interditada. O incidente ocorreu no sentido Plano Piloto, às margens da pista.



A reportagem da RECORD questionou o DNIT sobre as causas do deslizamento, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto.