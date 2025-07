Desocupação no Sol Nascente (DF) gera tensão, protestos e curto-circuitos em postes

A Polícia Militar do Distrito Federal foi mobilizada nesta quinta-feira (17) para conter a reação de moradores durante uma operação de desocupação no Sol Nascente. Ruas foram bloqueadas por manifestantes em protesto contra a derrubada de imóveis construídos de forma irregular.



Durante a operação, postes começaram a entrar em curto-circuito, exigindo a presença da concessionária Neoenergia, que foi acionada para evitar riscos maiores.



Com apoio do DF Legal, os trabalhos começaram nas primeiras horas do dia e contaram com a presença de equipes do Batalhão de Choque. A reportagem da RECORD acompanhou de perto o avanço das viaturas, a tensão entre os moradores e o cenário de demolições.



