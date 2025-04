Detran alerta sobre cuidados após aumento de acidentes com motociclistas no DF

No Distrito Federal, em apenas 30 dias, quatro motociclistas perderam a vida em acidentes de trânsito, conforme dados do Detran, que também registrou 19 acidentes graves no primeiro trimestre.



Marcelo Grande, um especialista em educação no trânsito do Detran, enfatiza a vulnerabilidade dos motociclistas e a importância de equipamentos de segurança, como capacetes e roupas refletivas.



Ele destaca que motoristas precisam ter consciência sobre a presença de motociclistas, especialmente em condições adversas, como chuva, onde a visibilidade é prejudicada. Ele reforça que a segurança no trânsito depende da empatia e do compartilhamento responsável das vias entre todos os usuários.



