Detran multa 87 motoristas por embriaguez e recolhe veículo com R$ 91 mil em débitos

O Detran multou 87 motoristas por embriaguez em operações realizadas entre sexta-feira e domingo em sete cidades, incluindo Taguatinga e Samambaia. No total, 965 motoristas foram abordados e 896 testes de bafômetro foram realizados.



Os agentes também emitiram multas para 19 motoristas sem habilitação, nove com CNH vencida e 19 com escapamento alterado. Ao término das operações, 34 veículos foram recolhidos. Durante uma blitz no Recanto das Emas, um veículo de Mato Grosso do Sul foi identificado com R$ 91 mil em débitos, sendo R$ 89 mil apenas em multas.



