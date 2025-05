Detran reforça fiscalização de caminhões em área proibida da Estrutural (DF)

O Detran garantiu que vai reforçar a fiscalização para evitar tráfego de caminhões em área proibida da Estrutural (DF). Os veículos continuam a circular em áreas proibidas desde 2021, ignorando o anel viário destinado especificamente ao transporte até o aterro sanitário.



Uma moradora local menciona que caminhões transitam desde as 5h, aumentando a disputa com o transporte público e trazendo sujeira à região. A funcionária de uma loja de construção relata a dificuldade de manter o comércio limpo devido à poeira constante.



