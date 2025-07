Detran remove carro estacionado irregularmente em vaga de idoso em Brasília

O Detran-DF removeu um carro estacionado irregularmente em uma vaga exclusiva para idosos no Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília . A remoção do veículo automático envolveu o uso de uma empilhadeira.



Antes da retirada, agentes tentaram contato com o condutor, que alegou estar na EPTG, mas não chegou a tempo para evitar o guinchamento. O diretor do Detran informou que, para recuperar o veículo, o responsável deve se dirigir ao depósito da Asa Norte e quitar as pendências.



