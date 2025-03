DF ocupa quarta posição em número de crimes virtuais no Brasil; saiba como evitar

O Distrito Federal ocupa a quarta posição em número de crimes virtuais no Brasil. O publicitário Fernando Ramos quase foi vítima de um golpe ao tentar comprar uma máquina de lavar pela metade do preço.



O especialista em investigação de crimes cibernéticos, Ulisses Nobrega, atua há quase 20 anos na área e alerta que a superexposição nas redes sociais facilita esses crimes.



Além disso, há desafios legais em validar provas digitais em investigações. Autoridades destacam a necessidade de aprimorar as capacidades da Polícia Civil para enfrentar essa nova realidade criminosa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!