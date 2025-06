Dia internacional da Yoga: prática é usada para tratamento médicos de várias doenças

No Dia Internacional da Yoga, o Sítio Gerânio em Samambaia (DF) celebra a prática com uma aula para iniciantes. Manu, uma criança de 10 anos, participou acompanhada de sua tia, que encontrou alívio para sua hérnia de disco através do Yoga. Amanda, outra participante, combateu o burnout com o auxílio da prática, recomendada por seu médico. O espaço também forma professores, destacando como o Yoga é integrado ao SUS devido aos seus múltiplos benefícios, acessível a todos, independente de limitações físicas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!