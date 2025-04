Dia Mundial do Autismo: data conscientiza sobre importância de promover a inclusão

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, busca-se aumentar a visibilidade das necessidades das pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e reduzir preconceitos. O movimento Moab, criado por pais, atua como ponte para famílias em busca de assistência, destacando a importância do diagnóstico precoce e terapias.



Escolas como uma na Asa Sul, em Brasília, implementam práticas inclusivas desde 1976, permitindo interação entre crianças com e sem autismo. A diretora destaca a empatia e respeito desenvolvidos pelos estudantes. "É uma troca de aprendizado entre todos", afirma. Sinais do autismo, como dificuldades sociais e hipersensibilidade auditiva, são observados para identificação precoce e apoio escolar.



