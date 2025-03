Dia Nacional do Cuscuz: prato de milho é tradição na mesa dos brasileiros

Nesta quarta-feira, dia 19 de março, é celebrado o Dia Nacional do Cuscuz, prato de milho que faz parte do dia a dia dos brasileiros. O cuscuz, originário da África, onde era feito com trigo, foi adaptado no Brasil e se tornou uma delícia nacional. Há várias maneiras de prepará-lo e as principais são temperado, com manteiga, leite, ou doce.



Um cliente de padaria em Ceilândia conta que aprecia o cuscuz recheado e salgado, e destaca que é mais nutritivo e tem menos calorias que o pão francês e a tapioca, além de proporcionar saciedade.O prato é uma unanimidade que conquista pelo sabor e valor nutricional.



