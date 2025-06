Diretora de escola é indiciada por omissão em caso de bullying contra aluna com câncer

A diretora e a coordenadora do Colégio Estadual Osfaya em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, foram indiciadas por omissão após um caso de bullying contra uma aluna diagnosticada com câncer. A adolescente de 14 anos era alvo de apelidos ofensivos por colegas. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e foi registrado na Polícia Civil de Goiás.



As autoras dos ataques foram identificadas no inquérito policial, que já foi encaminhado ao Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção dos direitos das crianças e adolescentes e repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!