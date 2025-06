Discussão sobre tarifa única na rodoviária do DF pode afetar custos de transportes

Uma proposta de unificação da tarifa de acostagem para ônibus que utilizam o terminal da Rodoviária do Plano Piloto está em discussão. Atualmente, ônibus de empresas locais pagam menos de R$ 3 por parada, enquanto empresas do Entorno pagam até R$ 14.



A Secretaria do Entorno, a Secretaria de Mobilidade e a Anatrip estão avaliando uma taxa média de R$ 5,50, visando equalizar os custos. A Anatrip considera a tarifa atual abusiva e teme aumento nas passagens. O Consórcio Catedral defende que a cobrança está em conformidade com o contrato de concessão.



A possibilidade de um acordo está sendo monitorada, mas o tema envolve decisões de esferas federais, distritais e estaduais, incluindo Goiás, o que pode prolongar o processo de resolução.



