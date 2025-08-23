Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Distrito Federal tem postos de vacinação contra a raiva para cães e gatos

O atendimento ocorre em 14 locais nas regiões de Águas Claras, Gama, Vicente Pires, Sobradinho e São Nascente

Balanço Geral DF|Do R7

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal realiza neste sábado (23) a vacinação contra a raiva para cães e gatos com mais de três meses. O atendimento ocorre em 14 locais nas regiões de Águas Claras, Gama, Vicente Pires, Sobradinho e São Nascente. Os responsáveis devem ser maiores de idade e apresentar documento de identificação. Não é necessário agendamento. A vacinação vai até às 17h.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Distrito Federal
  • Gama
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Saúde
  • SES-DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal)
  • Sobradinho
  • Vacinação

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.