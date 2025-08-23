Distrito Federal tem postos de vacinação contra a raiva para cães e gatos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal realiza neste sábado (23) a vacinação contra a raiva para cães e gatos com mais de três meses. O atendimento ocorre em 14 locais nas regiões de Águas Claras, Gama, Vicente Pires, Sobradinho e São Nascente. Os responsáveis devem ser maiores de idade e apresentar documento de identificação. Não é necessário agendamento. A vacinação vai até às 17h.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!