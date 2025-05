DJ e servidor público é denunciado por gravar mulheres em banheiro sem consentimento

Um servidor público federal de 39 anos está sob investigação da Polícia Civil após denúncias que ele filmou e compartilhou ilegalmente vídeos íntimos de pelo menos sete mulheres no Distrito Federal. As gravações ocorreram em banheiros públicos e privados, incluindo o apartamento do suspeito.



A ex-namorada descobriu os arquivos no computador do homem e notificou as autoridades, que cumpriram mandados de busca na residência dele para coletar provas adicionais. Além disso, relatos indicam que ele pode ter usado os vídeos como moeda de troca por material de necrofilia.



O suspeito também é DJ e trabalha no Ministério da Cultura, que está averiguando o caso e manifestou solidariedade às vítimas. As investigações ocorrem sob sigilo, com base na lei Maria da Penha.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!