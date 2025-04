Dois casos em 24 horas: atropelamentos de crianças geram alerta sobre segurança no trânsito

Em menos de 24 horas, o Distrito Federal registrou dois atropelamentos envolvendo crianças. Em Samambaia, na quadra QS 827, um grave acidente ocorreu quando uma mulher embriagada e sem habilitação subiu na calçada e atropelou um bebê de um ano, que estava com sua família. Segundo a avó do menino, Alana Andrade, graças ao tio da criança, que a tirou de debaixo do carro antes que a motorista desse ré, o caso não foi trágico.



No outro incidente, uma criança se soltou da mão da mãe enquanto atravessava a faixa de pedestres, mas sofreu apenas ferimentos leves. Especialistas alertam sobre a vulnerabilidade das crianças no trânsito e a importância de medidas preventivas. A gerente de ação educativa de trânsito do Detran (Departamento de Trânsito) Magda Brandão recomenda que crianças sejam guiadas pelo pulso ao caminhar em vias públicas. Ela também enfatiza o uso de dispositivos de segurança apropriados no carro, enquanto psicopedagogos destacam a necessidade de as crianças aprenderem sobre segurança viária desde cedo.



