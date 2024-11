Dono de distribuidora em Ceilândia é preso suspeito de usar comércio para vender drogas

O dono de uma distribuidora de bebidas foi preso na QNN 23 de Ceilândia suspeito de usar o comércio como fachada para vender drogas. A ação ocorreu no último sábado (26), durante a Operação Quinto Mandamento. No local, os policiais encontraram 21 porções de maconha, 16 de haxixe, 48 de cocaína, além de duas balanças de precisão e R$ 4,1 mil em espécie. Com ele, os policiais militares também apreenderam um revólver e seis munições, escondidos dentro de uma geladeira.