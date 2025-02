Duas das três vítimas baleadas por delegado no DF recebem alta da UTI

Duas das três vítimas do delegado Mikhail Rocha e Menezes receberam alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O caso aconteceu em 16 de janeiro, quando ele disparou contra sua esposa e duas funcionárias. A empregada doméstica Oscelina Moura se recupera após cirurgias no Hospital de Base. Priscila Pessoa também está internada com uma bala alojada na coluna. A esposa do delegado foi transferida para um hospital particular, sem atualizações sobre seu estado. Já o delegado permanece preso no Complexo Penitenciário da Papuda.